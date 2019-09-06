Париж, , 16:04 — REGNUM Дефицит торгового бюджета во Франции сократился до 4,6 млрд евро в июле против 5,2 млрд в июне 2019 года, сообщает Le Figaro.

По данным таможенной службы государства, совокупный дефицит торгового баланса за последние 12 месяцев оставался «стабильным».

Известно, что дефицит торгового баланса увеличился на 600 млн евро из-за сокращения экспорта после того, как ранее выиграл от поставок военной техники и фармацевтическая продукции.

«Эти хорошие показатели объясняются улучшением баланса неэнергетических товаров (1,1 млрд евро после дефицита в 0,6 млрд евро в июне)», — говорится в заявлении Банка Франции.

Кроме того, прямые инвестиции в июле достигли 2 млрд евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2019 года совокупный дефицит торгового баланса Франции достиг 26,9 млрд евро.

Читайте также: Дефицит торгового баланса Франции составил €5,2 млрд в июне 2019 года