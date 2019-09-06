Ижевск, , 16:00 — REGNUM В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Удмуртии к 2020 году планируется создать Дом научных коллабораций. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Центр создается с целью освоения современных компетенций учащимися и преподавателями учреждений общего, среднего и дополнительного образования.

В частности, будут реализованы проекты «Детский университет», «Малая академия», «Педагог К-21». Будут работать как бюджетные, так и внебюджетные группы, число учащихся составит около 400 человек в год.

В настоящее время на базе Удмуртского государственного университета сформирована рабочая группа по созданию и функционированию центра «Дом Научной Коллаборации». Необходимо подготовить перечень оборудования для оснащения центра, дизайн-проект здания и план зонирования Дома. Кроме того, необходимо подготовить предложения по финансированию деятельности центра.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурсов Министерства просвещения России Удмуртии в текущем году удалось привлечь 1,5 млрд рублей на реализацию программ в рамках национального проекта «Образование».