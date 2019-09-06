Москва, , 15:57 — REGNUM Нефтяные цены 6 сентября продолжают расти на фоне сокращения запасов сырья в США. 5 сентября Управление энергетической информации сообщило о снижении объемов на 4,8 млн баррелей до 422,98 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Дополнительным позитивом служит договоренность США и Китая о проведение переговоров на высоком уровне в начале следующего месяца, благодаря чему у инвесторов появились надежды на возможное окончание торговой войны», — пояснил эксперт.

Кроме того, курс американской валюты, в которой котируется большинство сырьевых активов, вполне может подешеветь в ближайшее время: высокие риски рецессии и инверсия кривой доходности являются достаточно вескими причинами для смягчения монетарной политики ФРС.

Сейчас все внимание участников рынка приковано к отчету по рынку труда за август: в 2018 году в месяц создавалось порядка 223 тыс. рабочих мест, тогда как в 2019 году — 165 тыс.

«Если текущая динамика продолжится и в августе, то у ФРС появляется дополнительный повод беспокоится за будущее экономики, что увеличивает шансы на снижение процентной ставки.

Вероятнее всего, нефтяные цены попробует закрепится выше отметки $61 за баррель и продолжить движение к уровню в $62», — предполагает Дадашев.

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