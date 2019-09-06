Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM В Екатеринбурге по итогам ремонтных работ на участках теплоснабжения осенне-зимнего периода 2018/2019 годов и летней кампании 2019 года благоустроено 1608 объектов улично-дорожной сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

На эти цели было выделено свыше 86 млн рублей. В Екатеринбурге за указанный период после вскрытия для ремонта трубопроводов было восстановлено более 64 квадратных метров дорог и тротуаров и порядка 90,5 тысяч квадратных метров газонов.

Отметим, что больше всего участков восстановлено в Чкаловском районе областного центра. Там за указанный период отремонтировано 274 объекта улично-дорожной сети.

На данный момент восстановление вскрытых для ремонта теплосетей участков продолжается.