Киев, , 15:36 — REGNUM В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 6 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нафтогаз» уточняет, что данный проект имеет ориентировочную стоимость до 120 млн евро и предусматривает приобретение газа через интерконнекторы с ЕС. Нужен он, подчеркивают в компании, для «покрытия разрыва между закупкой и реализацией природного газа».

Как говорится в заявлении, начало предварительного отбора по этим договорам ожидается в конце третьего квартала 2019 года. Дата завершения проекта — 1 апреля 2020 года.

ИА REGNUM отмечает, что для «Нафтогаза Украины» это достаточно стандартная практика — ЕБРР традиционно выдает кредитные средства для закупки газа, но исключительно при условии покупки топлива в ЕС по т.н. «реверсной» схеме.

В июле «Нафтогаз Украины» разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. В частности, ЕБРР приобрел 20% выпущенных «Нафтогазом» 5-летних евробондов на сумму 120 млн евро.