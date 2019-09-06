Оренбург, , 15:34 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбуржья 18 сотрудников одного из ООО получали заработную плату в размере от семи до 11 тысяч рублей. Это ниже минимального предела, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Кроме того, сотрудники получали зарплату раз в месяц и без авансов. Под такое нарушение законодательства попали около 40 человек. Неурочно деньги им выдавали шесть месяцев.

Директору фирмы внесено прокурорское представление. Теперь организация обязана устранить нарушения.