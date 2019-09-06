Москва, , 15:34 — REGNUM В крупных агломерациях живет почти треть населения страны, в такой ситуации экономике нужны новые точки роста, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 сентября, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя высказывания мэра Москвы Сергея Собянина.

Как сообщалось ранее, Собянин в эфире России24 заявил, что Москва обеспечивает работой 2 миллиона жителей Подмосковья, а также обеспечивает рабочими местами еще 3,5 миллиона человек в других регионах «за счет своей экономики». Агломерации являются «локомотивами развития экономики», без Москвы ближайшие к ней регионы «окунутся в нищету», считает Собянин.

«Я бы не стал говорить о «нищете». Но Москва аккумулирует около 80% всех инвестиции в основной капитал. Отсюда и высокие зарплаты, и высокие объемы собранных налогов.

Помимо Москвы и Подмосковья, где живут по официальным данным 18 миллионов человек, есть также агломерация Петербурга и Ленобласти, а также тринадцать городов-миллионников, каждый из которых тоже создает свою агломерацию.

В итоге в таких местах живет 30−35% населения страны. И главная задача в такой ситуации — создавать новые точки роста. Развитие должно быть полицентричным, по крайней мере там, где это возможно. Стремиться нужно к тому, чтобы для не менее 60% граждан работу и дом отделяли не более 15 минут», — отметил Александр Ходачек.