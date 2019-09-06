Москва, , 15:32 — REGNUM Центробанк понизил прогнозы по темпам экономического роста РФ в 2019 году. Об этом журналистам заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

«Экономическая активность во втором и в начале третьего квартала складывалась ниже ожиданий Банка России. Это связано с внутренними и внешними факторами. С учётом этого, мы снизили прогнозы по росту ВВП на 19% с 1−1,5% до 0,8−1,3%», — заявила Набиуллина.

Министерство экономического развития РФ изменило концепцию прогноза развития экономики России. Ранее прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном. Теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный.

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