Бангкок, , 15:36 — REGNUM Сотрудники южнокорейских предприятий провели в Таиланде консультации по вопросам экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей World Federation of Overseas Korean Traders Association (World OKTA).

По их словам, консультации по вопросам экспорта прошли в четырехзвездочном отеле Holiday Inn Bangkok в период с 3 по 6 сентября.

Известно, что представители четырнадцати малых и средних предприятий из Пусана, провинции Кенсан-Намдо, Чеджу провели консультации в Таиланде по вопросам экспорта на сумму 9,5 млрд вон (~$7,9 млн). Из которых $2,9 млн пришлось на подписанные контракты.

По словам специалистов, больше всего внимание было уделено пищевым, косметическим компаниям, а также компаниям производящим GPS-навигаторы, электронику и платформы для Больших данных (Big Data).