Москва, , 15:30 — REGNUM В начале 2020 года инфляция может замедлиться до 3,5−4%, так как уже сейчас показатель приближается к целевому значению. Об этом журналистам заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

«Годовая инфляция уже приблизилась к 4%, мы оцениваем, что по итогам года она сложится в диапазоне 4−4,5%. При этом в первые месяцы следующего года инфляция прогнозируется в интервале 3,5−4%», — заявила Набиуллина.

По её словам, этому способствует тот факт, что увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% более не играет роли при расчёте показателя.

«В основном, это будет связано с тем, что эффект повышения НДС выйдет из расчёта годовой инфляции», — отметила Набиуллина.

При этом, по ее словам, инфляционные ожидания населения и предприятий остаются повышенными, поэтому ЦБ и дальше будет уделять особое внимание их динамике.

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