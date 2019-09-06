Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM При поддержке нацпроекта"Международная кооперация и экспорт» Нижегородская область до конца 2019 года планирует заключить около 90 экспортных контрактов. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По мнению главы области, V Восточный экономический форум показал важность работы регионов страны по поддержке экспортной деятельности предприятий. Он отметил особую важность выхода на экспортные рынки малых и средних предприятий, что укрепляет деловой имидж региона и помогает создавать новые рабочие места.

Нижегородские предприятия могут воспользоваться различными мерами поддержки в рамках выхода на внешние рынки. В частности, региональный «Центр развития экспортного потенциала» предоставляет более 20 услуг в рамках нацпроекта: участие субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях, содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей и в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I полугодия 2019 года, внешнеторговый оборот Нижегородской области составил $3,851 млрд. В структуре экспорта основную часть составляют минеральные продукты, импортируются в основном машины и оборудование. При экспорте крупнейшими партнерами являются Украина, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай. При импорте — Германия, Китай, Чехия, Франция, Италия.

В рамках ВЭФ регион подписал соглашение с Фондом «Росконгресс». Никитин говорил, что только в 2019 году на площадках Росконгресса область заключила более 20 соглашений, в рамках части которых уже началась реализация проектов. По его мнению, новое соглашение сделает сотрудничество региона и инвесторов более эффективным.