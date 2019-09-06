Москва, , 15:19 — REGNUM В первые месяцы 2020 года инфляция в России прогнозируется на уровне 3,5−4%, заявила 6 сентября глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«В основном это будет связано с тем, что эффект повышения НДС выйдет из расчета годовой инфляции, — сказала Набиуллина на пресс-конференции. — Это можно назвать чисто техническим фактором».

По ее словам, устойчивые тенденции говорят о формировании инфляции вблизи 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России продолжается замедление инфляции. Годовой темп роста потребительских цен в августе снизился до 4,3% (с 4,6% в июле). Годовая инфляция в августе также снизилась и составила 4,3% после 4,5% в июле.

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