Норильск, Красноярский край, , 15:17 — REGNUM Минпромторг России, Красноярский край и компания «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит поддержать реализацию инвестиционных и крупных природоохранных проектов в регионе. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба компании.

«В частности, Красноярский край готов совершенствовать региональное законодательство в части регулирования и поддержки промышленной деятельности, а также работать с федеральными органами власти, чтобы стимулировать развитие промышленности на территории региона», — сообщил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Подписание документа состоялось 6 сентября в Норильске. Отмечается, что кроме природоохранного направления, он будет направлен на поощрение применения отечественного оборудования, поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию и внедрению новых видов оборудования на территории края.

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