Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал «абсурдной» цель премьер-министра Алексея Гончарука создать 1 млн рабочих мест, поскольку украинцы не будут работать за низкую зарплату. Соответствующее заявление Охрименко сделал 6 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Наш глава правительства вообще не смотрит статистику. На сегодня в Украине нет проблемы с работой. Официально у нас работает 7,5 млн человек, но 4 млн работает за границей. Создавать рабочие места в Украине и мечтать, что человек будет здесь работать за 400 евро если он имеет возможность работать в Польше за 1000 евро, абсурдно», — сказал Охрименко.

Киев, , 15:12 — REGNUM Он заметил, что премьер не пообещал повысить уровень зарплат украинцев до уровня польских.

«Если бы он сказал: «Я создам 1 млн рабочих мест и средняя зарплата в Украине будет как в Польше». Я — за. Но он же так не говорит. Когда-то Ющенко обещал создать 5 млн рабочих мест. На сегодняшний момент Гончарук сказал мало — 1 млн… Силой их забрать? Идите к нам, вы будете получать меньше денег и будете больше работать… Если вы не даете человеку зарплату, то не надо создавать рабочие места. Правительство не должно заниматься тем, в чем оно ни черта не разбирается», — добавил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинский премьер-министр Гончарук назвал главные цели своего правительства. В частности, он планирует провести полную инвентаризацию страны, добиться пятипроцентного роста ВВП в 2020 году, а на протяжении следующих четырех — минимум 7 %. По его словам, это якобы приведет к созданию 1 млн рабочих мест в последующие пять лет.