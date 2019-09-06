Ижевск, , 15:11 — REGNUM Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Удмуртии подал заявку в министерство строительства и жилищной политики республики с просьбой пересмотреть тариф на его услуги в сторону увеличения на 4% в 2020 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам профильного министра Дмитрия Сурнина, пока говорить об увеличении тарифа преждевременно. Он отметил, что цифра, названная регоператором — базовая, ее обоснованность будет проверяться минстроем.

«В прошлом году регоператор просил 166 рублей, минстрой утвердил 98,48 рублей для МКД и 95,20 рублей для частного сектора», — напомнил глава минстроя. Он добавил, что тариф будет корректироваться в связи с открытием нового полигона в Сарапуле.

Транспортное плечо будет сокращено, снизятся затраты на перевозку отходов, все это будет отражено в новом тарифе, который будет установлен на 2020 год до 20 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что строительство новых полигонов ТКО позволит снизить существующий тариф на вывоз отходов. В мае глава республики отмечал, что тариф могут снизить, но не за счет строительства новых полигонов и изменения территориальной схемы обращения с отходами, а за счет уточнения нормативов накопления мусора.

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