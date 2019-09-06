Кишинёв, , 15:05 — REGNUM Если Украина запретит транзит российского газа через свою территорию, то уже с 1 января 2020 года Молдавия рискует остаться без голубого топлива из России. Такие опасения в эфире телеканала PRO TV Chişinău высказала премьер-министр республики Майя Санду.

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При этом председатель правительства отметила, что у Молдавии уже есть несколько технических решений выхода из этой сложной ситуации. Одним из них является хранение природного газа на Украине, который необходимо приобрести заранее, так как зимой газ будет стоить дороже. Однако для этого потребуются значительные финансовые ресурсы. Есть и другие варианты.

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«Мы обсуждаем, в том числе с ЕС», — отметила глава молдавского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Молдавия обратилась к ЕС за кредитом для создания хранилища природного газа, которое помогло бы обеспечить энергетическую безопасность страны. Этот вопрос обсуждался в Брюсселе президентом Молдавии Игорем Додоном и министром экономики и инфраструктуры Вадимом Брынзаном.

Так, Молдавия планирует закупить примерно 400 млн кубометров газа. Этого объёма, по подсчётам властей, хватит для обеспечения потребностей республики в январе-феврале 2020 года, когда Молдавия может остаться без поставок российского газа из-за разногласий между Россией и Украиной.

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