Киев, , 15:02 — REGNUM Годовой план поступлений от аренды государственного имущества на Украине по состоянию на начало сентября выполнен на 90%.

Об этом заявил сегодня, 6 сентября, исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Согласно данным чиновника, Фонд уже мы перечислил в бюджет Украины от аренды более 1 млрд гривен. По предположению Трубарова, к началу октября фонд закроет плановый показатель в 1,2 млрд гривен и до конца года перечислит в бюджет около 1,5 млрд гривен.

И.о. главы ведомства считает, что это «хороший показатель»:

«Учитывая устаревшее законодательство по аренде государственного имущества и нежелание министерств и ведомств передавать в фонд новые объекты для аренды», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Трубаров заявлял, что т.н. «большая приватизация» на Украине может возобновиться уже к концу 2019 г., а завершиться — в течение ближайших пяти лет.

«Фонд государственного имущества Украины разработал программу действий на 5 лет, в течение которых процесс приватизации будет завершен в целом, аренда государственного имущества получит новый закон и рыночные механизмы регулирования, а оценочная деятельность, регулятором которой является Фонд, получит качественные изменения», — заявил чиновник.