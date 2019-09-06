Калининград, , 15:00 — REGNUM

Министерство природы Калининградской области на оперативном совещании регионального правительства сегодня, 6 сентября, отчиталось о борьбе с незаконными свалками в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего за 2019 год выявлено 189 несанкционированных свалок, отметил на совещании министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. Все они были ликвидированы, пояснил глава природоохранного ведомства. Вынесено 22 постановления об административных наказаниях на общую сумму в свыше 775 тыс. рублей.

Самыми проблемными в этом вопросе муниципалитетами признаны Зеленоградский и Гурьевский городские округа.