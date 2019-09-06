Краснодар, , 14:57 — REGNUM 16 новых автобусов, закупленных перевозчиками для работы на маршрутах общественного транспорта Краснодара, выйдут на маршруты в сентябре, сообщила 6 сентября пресс-служба администрации города.

Весь новый подвижной состав оборудован для перевозки маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников. Шесть автобусов новый владелец обещает до конца года оборудовать кондиционерами.

«Сегодня коммерческие компании перевозят 40% жителей и гостей краевого центра. Поэтому обновление подвижного состава — одна из приоритетных задач. Вместе с перевозчиками мы решаем её, в том числе, благодаря оптимизации маршрутной сети», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работа по обновлению городского транспорта ведется в рамках программы «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар». До конца года перевозчики планируют приобрести ещё 40 автобусов, на 2020 год запланирована закупка 81 единицы общественного транспорта.