Киев, , 14:56 — REGNUM Правительство Украины сможет обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 5%, если введет рынок земли и восстановит торговые отношения с Россией. Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Обеспечить рост экономики на 5% возможно, если восстановить торговые отношения с Россией. Получим дополнительный рынок. И при условии, если реально заработает рынок земли. На сегодняшний момент не существует других факторов для роста экономики», — сказал Охрименко, комментируя обещание премьер-министра Алексея Гончарука ускорить рост ВВП Украины.

При этом он напомнил, что Киеву ежегодно придется погашать большую сумму внешних долгов, если рост ВВП превысит 4%.

«Сумма, которая будет выплачиваться, не критична. Хотя понятно, что никто платить не хочет… Если не будет роста ВВП, мы все равно не заплатим и денег не хватит. Через пять лет Украина действительно может выйти на уровень 2013 года, но он не рассказывает, как. После майдана колоссальный обвал. Пока Украина не доросла до уровня 2013 года», — добавил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинский премьер Гончарук озвучил пять главных целей своего правительства. В частности, он планирует, что в 2020 году рост ВВП составит 5 %, а на протяжении следующих четырех — минимум 7 %. Это якобы приведет к созданию 1 млн рабочих мест в последующие пять лет. Также премьер запланировал восстановить 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и пять морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть Украину скоростным интернетом.