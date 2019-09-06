Киев, 6 сентября 2019, 14:56 — REGNUM Правительство Украины сможет обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 5%, если введет рынок земли и восстановит торговые отношения с Россией. Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
При этом он напомнил, что Киеву ежегодно придется погашать большую сумму внешних долгов, если рост ВВП превысит 4%.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинский премьер Гончарук озвучил пять главных целей своего правительства. В частности, он планирует, что в 2020 году рост ВВП составит 5 %, а на протяжении следующих четырех — минимум 7 %. Это якобы приведет к созданию 1 млн рабочих мест в последующие пять лет. Также премьер запланировал восстановить 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и пять морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть Украину скоростным интернетом.