Киев, , 14:50 — REGNUM Решение украинского Нацбанка снизить учетную ставку с 17% до 16,5%, к сожалению, не значит ровным счетом ничего, заявил украинский экономист Александр Охрименко.

ИА REGNUM напоминает, что решение о снижении учетной ставки регулятором было обнародовано накануне. Глава НБУ Яков Смолий заявил, что цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%. По его словам, в следующем году Нацбанк может снизить учетную ставку до нейтрального уровня 8%.

С точки зрения экономической теории нынешний показатель учетной ставки НБУ «абсурдный», заявил в своем комментарии Охрименко.

«Согласно экономической теории, учетная ставка НБУ должна быть привязана к показателю инфляции. С одной стороны, учетная ставка НБУ влиять на уровень инфляции, а с другой стороны учетная ставка зависит от уровня инфляции. В Украине сейчас официальная инфляция 9%. А согласно экономической теории, учетная ставка НБУ должна быть в диапазоне 8−10%, но никак не 16,5%. Такой показатель учетной ставки НБУ считается приемлемым, если инфляция в Украине на уровне 15−18%», — подчеркивает экономист.

Охрименко выдвигает две версии, почему на Украине сейчас столь высокая учетная ставка.

«Или НБУ понимает, что показатель официальной инфляции неправильный и реальная инфляция значительно больше, чем официальная. Или НБУ устанавливает учетную ставку «ради смеха», понимая, что она не влияет на стоимость денег на рынке», — резюмировал эксперт.