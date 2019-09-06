Киев, , 14:31 — REGNUM План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины за январь-август 2019 года не выполнен на 46,2 млрд грн, или на 4,8%.

Соответствующие данные сегодня, 6 сентября, обнародовала Счетная палата Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований — на 17,7 млрд грн, приватизации госимущества — на 6 млрд грн; кроме того, план расходов госбюджета за указанный период не выполнен на 56,4 млрд грн.

Счетная палата подчеркивает, что такая ситуация усиливает риски увеличения государственных внутренних заимствований и государственного долга.

ИА REGNUM напоминает, что ранее были обнародованы данные государственной казначейской службы Украины, согласно которым за январь-август 2019 г. госбюджет получил 671,731 млрд грн доходов, что на 31,301 млрд грн, или на 4,5%, ниже планового показателя на этот период. Вместе с тем ведомство подчеркнуло, что озвученный показатель на 64,168 млрд грн, или на 10,6%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.