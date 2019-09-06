Брюссель, , 14:31 — REGNUM Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС о дальнейшем транзите российского газа состоятся в сентябре. Об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил после переговоров с министром энергетики России Александром Новаком в Twitter.

«Мы договорились провести в следующем месяце очередные трехсторонние переговоры по газу», — написал Шефчович.

Он уточнил, что точная дата встречи будет объявлена вскоре, после консультаций с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Шефчович рассказал о телефонном разговоре с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем, отметив «блестящий опыт» своего собеседника в сфере энергетики. Новак в тот же день заявил, что трехсторонние переговоры о транзите российского газа через Украину в ЕС после 2019 года могут начаться в период с 9 по 15 сентября.

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