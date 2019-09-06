Киев, , 14:21 — REGNUM На Украине 142 предприятия региональных производителей тепла в настоящий момент имеют долги за газ и ставят под угрозу прохождение отопительного сезона.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

Об этом сообщил «Нафтогаз Украины», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 сентября.

В «Нафтогазе» отметили, что общее количество теплопроизводителей в стране (на момент завершения минувшего отопительного сезона) составило 1316 предприятий.

Также в энергетической госкомпании пообещали отныне регулярно (еженедельно) публиковать информацию о производителях тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств.

В «Нафтогазе» намекают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 5 сентября долг контрагентов перед «Нафтогазом» составлял 61,3 млрд гривен. В частности, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 39,4 млрд гривен; задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,1 млрд гривен; задолженность промышленных предприятий — около 3,4 млрд гривен.