Москва, , 14:04 — REGNUM Компания РЖД оштрафована на 600 тысяч рублей Московским областным управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России за неисполнение надлежащим образом обязанности по обеспечению надежности снабжения электроэнергией своего абонента — ООО «ФинКом». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба УФАС по г. Москве.

По данным пресс-службы, РЖД неоднократно ограничивала ООО «ФинКом» в электроснабжении, ссылаясь на повреждения участка линии кабеля. ООО «ФинКом», в свою очередь, испытало свои кабельные линии и направило РЖД протокол об их исправности.

Несмотря на это РЖД не только не стали возобновлять поставку электроэнергии, но и значительно превысили максимально возможный, по Закону об энергетике, срок такого ограничения, говорится в сообщении.

Кроме этого, антимонопольным ведомством установлено, что РЖД более 300 раз в течение 3 месяцев ограничивали обеспечение ООО «ФинКом» электроэнергией и не уведомляли своего абонента об этом надлежащим образом.

«Регулятор привлек РЖД к административной ответственности и назначил штраф в размере 600 тыс. рублей. Также в целях предупреждения системности подобных нарушений Московское УФАС России выдало РЖД представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС по г. Москве.