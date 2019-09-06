Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал предпринимателей региона активно участвовать в подготовке объектов к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики.

Куйвашев подчеркнул, что строительством и реконструкцией объектов должны, с его точки зрения, заниматься местные компании. По словам губернатора, Универсиада создаст новые возможности для взаимодействия власти и бизнеса.

Немалая часть средств, которые будут получены для подготовки к спортивным играм, уйдут на строительство новых объектов, напомнил глава региона.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге пройдёт Универсиада. Всего на студенческие игры потратят 79 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане России проголосуют за талисман Универсиады-2023 в Екатеринбурге