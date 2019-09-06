Брюссель, , 13:48 — REGNUM Самая высокая почасовая оплата труда в странах Европейского союза зафиксирована в Дании и Люксембурге. Об этом пишет австрийская газета Die Presse со ссылкой на данные, предоставленные Федеральным статистическим управлением Германии.

В первом квартале 2019 года средняя плата за час работы в Дании составила €44,7, в Люксембурге — €40,3. Следом расположились Бельгия и Швеция — €40 и €39,3 соответственно. Во Франции час труда стоит €36,5, в Германии — €35, в Австрии — €34,9.

В Великобритании часовая оплата оказалась ниже, чем в среднем по Европейскому союзу — €26,3 против €26,6. В середине списка находятся Словения (€18,3) и Греция (€16,1).

Меньше €10 платят в странах бывшего социалистического лагеря: в Польше и Венгрии (€9,9), Латвии (€9,7), Литве (€9,2), Румынии (€6,5) и Болгарии (€5,3). Эти страны замыкают список. Однако в них зафиксирован наибольший рост почасовой оплаты труда за минувший год, особенно в Румынии: с первого квартала 2018 года он составил 13,7%. В Болгарии — 12,3%. В странах Западной Европы оплата увеличилась за год в среднем на 1−3%.

Португалия стала единственной страной, где отмечено снижение почасовой оплаты — на 0,3% за год. Там в среднем в час получают €13,3.