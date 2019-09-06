Посёлок городского типа Анна, Воронежская область, 6 сентября 2019, 13:47 — REGNUM Объем инвестиций в экономику Аннинского района Воронежской области в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос в 4,5 раза. Об этом шла речь 5 сентября на совещании по социально-экономическому развитию района под председательством губернатора Александра Гусева, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Глава региона не исключил возможность оставлять дополнительную долю налогов, которые собираются на территории района, в местном бюджете.
Как отмечалось, ежегодные объемы товарной продукции района составляют более 7,5 млрд рублей. По этому показателю район входит в первую десятку муниципалитетов. По уровню развития сельскохозяйственного производства он также находится в числе лидеров — четвертое место в рейтинге муниципалитетов с ежегодным объемом валовой продукции 9 млрд рублей. Объем инвестиций в экономику района, за счет строительства крупного молочного комплекса и начала реализации проекта по модернизации молокоперерабатывающего завода, в текущем году вырос до 2,2 млрд рублей — в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Рост зарплаты в районе в первом полугодии составил 13,6% при 6,55% — в среднем по области, на 16% вырос объем налоговых доходов консолидированного бюджета. 72% рабочих мест района сосредоточено в реальном секторе, доля бюджетников не превышает 28%.