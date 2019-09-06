Посёлок городского типа Анна, Воронежская область, , 13:47 — REGNUM Объем инвестиций в экономику Аннинского района Воронежской области в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос в 4,5 раза. Об этом шла речь 5 сентября на совещании по социально-экономическому развитию района под председательством губернатора Александра Гусева, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Глава региона не исключил возможность оставлять дополнительную долю налогов, которые собираются на территории района, в местном бюджете.

«Нужно развивать экономику, производство. Аннинский район в этом плане достаточно успешный, здесь наработана хорошая база и темпы неплохие. Достаточно приличные объемы производства в районе — более 15 млрд рублей. Мы видим, что рост инвестиций здесь неплохой, около 10% — это хороший показатель. По некоторым отраслям есть кратное увеличение производства. Но это одна часть, а вторая — нам нужно делать более мягкое бюджетное законодательство в части перераспределения доходов, которые генерируются на территории района. Я готов рассматривать возможность оставлять дополнительную часть налогов, которые формируются на территории района и зачисляются в областной бюджет, в районном бюджете», — сказал губернатор.

Как отмечалось, ежегодные объемы товарной продукции района составляют более 7,5 млрд рублей. По этому показателю район входит в первую десятку муниципалитетов. По уровню развития сельскохозяйственного производства он также находится в числе лидеров — четвертое место в рейтинге муниципалитетов с ежегодным объемом валовой продукции 9 млрд рублей. Объем инвестиций в экономику района, за счет строительства крупного молочного комплекса и начала реализации проекта по модернизации молокоперерабатывающего завода, в текущем году вырос до 2,2 млрд рублей — в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Рост зарплаты в районе в первом полугодии составил 13,6% при 6,55% — в среднем по области, на 16% вырос объем налоговых доходов консолидированного бюджета. 72% рабочих мест района сосредоточено в реальном секторе, доля бюджетников не превышает 28%.