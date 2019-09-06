Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. По этому показателю Ленобласть находится на втором месте в РФ после Москвы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России.

Строительство жилья Дарья Драй © ИА REGNUM

Между строительными компаниями, возводящими жилье в Ленобласти, и банками заключено пять кредитных договоров на общую сумму более 8,2 млрд рублей.

В то же время в Санкт-Петербурге долевое строительство жилья с помощью эскроу-счетов остается пока в зачаточном состоянии.

По данным ЦБ РФ, на конец августа в Северной столице открыто всего 167 таких счетов, что поставило Петербург лишь на 17-ю строчку в рейтинге. Строители Петербурга заключили с банкирами 11 договоров на общую сумму в 14,4 млрд рублей.

В пятерку лидеров, вместе с Москвой и Ленобластью, входят Московская область, Пермский край и Новосибирская область.

Напомним, с 1 июля 2019 года деньги покупателей жилья должны поступать на эскроу-счёта в банках. Этими средствами граждан строители смогут воспользоваться только после сдачи объекта, а до этого кредиты на строительство застройщик должен будет получать в банках.

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