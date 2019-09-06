Казань, , 13:42 — REGNUM В Татарии 6 сентября в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Казань» открылась форсайт-сессия для представителей государства и бизнесаDigITall. По итогам мероприятия в диалоге чиновников, представителей науки и стартап-проектов разработают дорожную карту цифровой трансформации республики, сообщили ИА REGNUM в министерстве информатизации и связи региона.

Участники будут работать в группах по направлениям: цифровое государство, цифровые технологии, цифровой город, цифровые подходы в образовании, цифровая социальная среда. В завершении форсайт-сессии каждая из групп представит свои идеи и предложения, которые могут лечь в основу стратегии.

По словам главы ведомства Айрата Хайруллина, цифровые технологии открывают региону большие возможности в плане привлечения новых инвестиций и улучшения взаимодействия государства и жителей.

«Стратегия цифровой трансформации — это наше амбициозное видение, которое определяет основные направления нашей работы на ближайшие 5 лет», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с 27 по 29 сентября на площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдет финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей». Финал станет самым масштабным хакатоном Европы — одновременно в течение 48 часов на площадке будут работать свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.