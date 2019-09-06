Генуя, Италия, , 13:29 — REGNUM Новое правительство Италии намерено не забрать концессию у компании Atlantia, оператора платных дорог, а лишь пересмотреть ее, заявила в пятницу, 6 сентября, новый министр инфраструктуры и транспорта Паола Де Микели, передает Mediaset.

Atlantia, входящая в группу Benetton, отвечала, в числе прочего, и за мост Моранди в Генуе, обрушение которого в августе 2018 года привело к гибели 43 человек. Следствие предполагает, что вина лежит именно на операторе трассы, который скрывал ее реальное состояние.

Партия «Движение 5 звезд», входившая в состав как прежнего, так и нового правительств страны, сразу после трагедии обещала расторгнуть с группой Benetton все контракты без выплаты компенсации, а также взыскать с нее крупные штрафы. Штрафы были взысканы, однако контракт сохранен.

Наблюдатели склонны связывать такое изменение риторики правительства с тем, что теперь партнеры «Движения 5 звезд» являются либералы из Демократической партии, традиционно дружественные к крупному бизнесу.

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