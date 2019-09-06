Владивосток, , 13:20 — REGNUM Татария в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) приняла участие более чем в 50 деловых мероприятиях. Республику на форуме представили глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Талия Минуллина и министр экономики Фарид Абдулганиев, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Глобальная повестка состояла из 4 тематических блоков: новые решения для ускорения экономического роста, создание условий для бизнеса, развитие сотрудничества с Дальним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом, новые решения для повышения качества жизни.

Минуллина отметила, что форум является отличной площадкой для привлечения азиатских инвесторов и для республики он прошел очень результативно.

«Мы достойно представили нашу республику, установили новые контакты и укрепили сотрудничество с представителями деловых кругов Китая, Индии, Японии, Великобритании в сфере промышленности, здравоохранения, энергетики, подписали ряд соглашений о сотрудничестве», — сказал глава АИР и добавила, что это и является показателем эффективности деловой коммуникации.

На полях форума состоялось подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития и Национальным Центром развития государственно-частного партнерства. В рамках документа стороны будут развивать единую цифровую платформу в сфере ГЧП.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между Машиностроительным кластером и Агентством Амурской области по привлечению инвестиций. Состоялись переговоры Талии Минуллиной с генеральным секретарем Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях ВЭФ вице-премьер Константин Чуйченко заявил, что Казань станет первым городом, который примет форум, посвященный национальным проектам. Это будет уже в 2020-м году. Форум нацпроектов заменит Красноярский экономический форум, который проводился с 2004 года.