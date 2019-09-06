Варшава, , 13:16 — REGNUM Индонезия через компанию PT Ferron Par Parmaceuticals, одну из дочерних компаний Dexa Medika, осуществила первую поставку медикаментов в Польшу, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что из Индонезии в Польшу было отправлено пять миллионов таблеток от диабета (1 контейнер). Лекарства из Индонезии были переданы компании Bioton в Варшаве, в присутствии посла Индонезии в Польше и главы компании Bioton Роберта Ньюманна.

Стороны выразили надежду на продолжение и расширение сотрудничества в будущем. Ожидается, что в этом году поставки медикаментов в Польшу достигнут 15 млн таблеток.

Напомним, Польша является третьей страной-экспортером в Европе после Великобритании и Нидерландов.