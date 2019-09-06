Москва, , 13:05 — REGNUM Центробанк РФ пока не может позволить себе снижение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила вице-президент РФИ банка Елена Чижевская.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центробанк сегодня, 6 сентября, проведёт очередное заседание совета директоров, на котором также будет обсужден уровень ключевой ставки, которая сегодня достигает 7,25%. Чижевская считает, что сегодня больше объективных причин для сохранения ключевой ставки неизменной.

«Несмотря на достаточно лояльную к снижению ставки риторику Центрального банка РФ, существующая установка на снижение закредитованности населения, в рамках которой ужесточаются принципы выдачи кредитов, может оказать более сильное влияние на принятие решения по ключевой ставке», — заявила Чижевская.

Кроме того, напоминает она, президент РФ Владимир Путин ранее обратил внимание на сложную ситуацию с ростом реальных доходов населения. Это не позволяет принимать решение, которое будет способствовать снижению процентов по банковским депозитам.

«К тому же Центробанки других стран ведут менее агрессивно политику снижения, что защитает рубль от валютных интервенций.Разумеется, ЦБ РФ продолжит следовать общемировому тренду на снижение ключевых ставок, но с учётом озвученных фактов на ближайшем заседании может быть принято решение о сохранении ключевой ставки», — считает Чижевская.

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