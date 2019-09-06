Владивосток, , 13:07 — REGNUM Зампредседателя правительства РФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 6 сентября на итоговой пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал ситуацию вокруг построенного на острове Шикотан (Курилы, Сахалинская область) завода по переработке рыбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Завод был открыт 5 сентября, в церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин. Однако японская сторона выразила протест.

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Трутнева спросили, что он об этом думает и каким образом Россия собирается развивать Шикотан?

«Что я думаю по поводу строительства этого завода? Ровно то же, что и о строительстве ещё 1800 проектов — что оно даёт рабочие места и платит налоги. Странно, что кто-то протестует против строительства предприятий на нашей территории», — подчеркнул дальневосточный полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке состоялся V Восточный экономический форум. В третий — завершающий — день форума прошли пленарные сессии и дискуссии, подписаны соглашения, подводятся итоги работы.

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