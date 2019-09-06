Пекин, , 13:13 — REGNUM Волатильность фондового рынка Китая снизилась до минимальных показателей февраля 2018 года. Об этом 6 сентября сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечают эксперты, причиной снижения стало более спокойное отношение к высказываниям президента США Дональда Трампа на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, глава Белого дома активно использует свою официальную страницу в Twitter для кратких политических высказываний. Жесткая и безапелляционная манера Трампа, порой вызывает опасения со стороны международного сообщества, на что, в том числе, реагируют и валютные биржи.

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