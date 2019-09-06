Москва, , 12:54 — REGNUM Перед Евросоюзом нависла реальная опасность стать рынком дешёвой рабочей силы, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова будущего главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал ЕС не стать жертвой торговых войн США.

«Реальная опасность существует, потому что если ЕС сам себя в плане протекционизма не защитит, не будет стимулировать собственное производство, то Западная Европа и её рынки станут тем полем, на котором США и Китай будут вести свою торговую войну, — сказал Кагарлицкий. — Кроме того, Европа может быть использована как рынок сбыта и, как ни странно, рынок дешёвой рабочей силы, так как дешёвой рабочей силы там уже полно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, Европейский союз должен научиться противостоять России, Китая и Соединённым Штатам, чтобы не пасть жертвой торговых войн, а также защищать интересы против решительного Китая и противостоять «растущим вызовам безопасности со стороны России».

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