Москва, 6 сентября 2019, 12:54 — REGNUM Перед Евросоюзом нависла реальная опасность стать рынком дешёвой рабочей силы, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова будущего главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал ЕС не стать жертвой торговых войн США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, Европейский союз должен научиться противостоять России, Китая и Соединённым Штатам, чтобы не пасть жертвой торговых войн, а также защищать интересы против решительного Китая и противостоять «растущим вызовам безопасности со стороны России».
Читайте ранее в этом сюжете: Будущий глава Евросовета призвал ЕС научиться противостоять РФ, КНР и США