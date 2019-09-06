Ханой, , 12:56 — REGNUM В Ханое прошла встреча глав Корейской федерации малого и среднего бизнеса Ким Ги Муна и Торгово-промышленной палаты Вьетнама Ву Тьен Лока. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей федерации.

По их словам, на двусторонней встрече присутствовали двадцать человек, включая вице-президента федерации Со Бён Муна и представителей предприятий.

«Во Вьетнаме находится достаточно много отечественных малых и средних предприятий. Мы надеемся, что в будущем их станет еще больше, — сообщил Ким Ги Мун. — Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в форуме малого и среднего предпринимательства, который пройдет в Ханое в ноябре текущего года».

В свою очередь, глава Торгово-промышленной палаты Вьетнама отметил, что сделает все возможное, чтобы поддержать южнокорейские компании, желающие выйти на рынок Вьетнама.