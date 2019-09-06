Владивосток, , 12:49 — REGNUM На итоговой пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 6 сентября зампредседателя правительства РФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что вероятность строительства моста через реку Лена в Якутии растёт с каждым днём, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мне кажется, что сегодня с учётом долгой работы над проектами ближе всего Ленский мост, вероятность его строительства растёт день ото дня. Далее будет видно», — сказал дальневосточный полпред, отвечая на вопрос о перспективах строительства мостов через Лену и на Сахалин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит V Восточный экономический форум. В ВЭФ принимает участие президент РФ Владимир Путин.

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