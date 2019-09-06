Джакарта, , 12:40 — REGNUM В Европейском союзе (ЕС) подчеркнули, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ЕС конкретно не касается продуктов из пальмового масла, в частности, биодизельного топлива из Индонезии, сообщает информационное агентство Antara.

Временный поверенный в делах представительства Европейского союза в Индонезии Шарль-Мишель Гёрлз объяснил, что ЕС возлагает очень большие надежды на экономические последствия, вытекающие из переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

«В рамках этого соглашения у нас нет конкретных переговоров по пальмовому маслу. Мы широко обсуждаем торговые вопросы», — отметил Шарль-Мишель Гёрлз в Джакарте.

По оценкам ЕС, соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ЕС может увеличить стоимость роста ВВП Индонезии почти на 0,5%, а объем экспорта может вырасти на 5,4% или увеличится на 1,1 млрд долларов США.

Напомним, 18 июля 2016 года официально начались переговоры по всеобъемлющему экономическому партнерству между Индонезией и ЕС. В июне 2019 года состоялся восьмой раунд переговоров.