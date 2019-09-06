Москва, 6 сентября 2019, 12:38 — REGNUM Если государства Евросоюза хотят возродить свою промышленность и загрузить свои научные лаборатории, то им следует защищать свои рынки протекционистскими методами, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова будущего главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что ЕС должен научиться противостоять США, России и КНР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, Европейский союз должен действовать «решительно и уверенно, чтобы не пасть жертвой торговых войн США, а также защищать интересы против решительного Китая и противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России».
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