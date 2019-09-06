Москва, , 12:38 — REGNUM Если государства Евросоюза хотят возродить свою промышленность и загрузить свои научные лаборатории, то им следует защищать свои рынки протекционистскими методами, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова будущего главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что ЕС должен научиться противостоять США, России и КНР.

«Противостоять — имеется в виду отстаивать свои собственные интересы, — сказал Кагарлицкий. — Они просто признают, что им придётся вести протекционистскую борьбу за свои рынки и, возможно, предстоит поддержать своё производство. Россия в этот список включена только из идеологических соображений. Она не является вызовом для экономики Евросоюза. Это исключительно идеологический жупел. А вот что касается Китая и США, то если европейские страны хотят возродить свою промышленность и загрузить свои научные лаборатории, то им придётся защищать свои рынки. Никакого другого варианта у них нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, Европейский союз должен действовать «решительно и уверенно, чтобы не пасть жертвой торговых войн США, а также защищать интересы против решительного Китая и противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России».

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