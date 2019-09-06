Москва, , 12:31 — REGNUM Цены на нефть 5 сентября начали активный рост после того как Информационное Агентство энергетики США сообщила о снижении запасов сырой нефти почти на 5 млн баррелей. Волна спекулятивных сделок прошлась по нефтяному рынку и в моменте подняла цены на черное золото до 62,40 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Но эйфория продолжалась недолго. Учитывая, что спекулятивные сделки были рассчитаны всего на некоторое время, то сегодня, 6 сентября, цены на нефть вновь стали опираться на геополитические факторы.

«Торговая война между США и Китаем стала первостепенным фактором на которой обращают внимание крупные участники товарно-сырьевого рынка, а также ведущие мировые аналитики, когда речь идет о прогнозировании тенденций спроса на нефть, опережая даже политику ОПЕК и рост добычи сырой нефти в США», — отметил эксперт.

США также оказывают серьезное давление на Иран, нацеливаясь на сеть нефтяных танкеров. Применяя подобную агрессивную тактику США намереваются вернуть Иран за стол переговоров. Тем не менее подобные передряги между США и Ираном глобальный нефтяной рынок воспринимает нейтрально.

«Страны ОПЕК будут стремиться к тому, чтобы до конца года удержать среднюю цены на нефть в пределах $60 за баррель, а если повезет с успешным решением торгового конфликта, то увидеть цену на нефть в $80. На конец текущей недели нефть марки Brent, будет торговаться в пределах $61, а сланцевая нефть марки WTI будет находиться в пределах $56за баррель», — считает Гасанов.

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