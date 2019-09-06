Рим, , 12:31 — REGNUM Финансовые реформы нового правительства Италии, которые должны быть проведены осенью 2019 года, обойдутся примерно в 35 млрд евро, передает Affari Italiani в пятницу, 6 сентября.

Правительство, в частности, намерено продлить мораторий на повышение НДС, установить минимальный уровень оплаты труда.

Новые власти должны будут разрабатывать финансовые документы очень оперативно, уже к середине октября предварительный проект бюджета должен быть представлен на согласование Еврокомиссии, отмечает издание.