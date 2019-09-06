Сеул, , 12:30 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит более 1 трлн вон (~$838,1 млн) на поддержку экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, в 2020 года в Южной Корее намерены выделить 1,73 трлн вон (~$1,44 млрд) на поддержку экспортной отрасли.

Известно, что данный показатель впервые превышает отметку в 1 трлн вон (~$838,1).

Как сообщили в министерстве, 116,8 млрд вон (~$97,89 млн) обеспечена за счет дополнительного бюджета. Известно, что увеличение средств связано с сокращением экспорта на протяжении девяти месяцев подряд.

Как отмечают специалисты, средства будут направлены на восстановление жизнеспособности отрасли и диверсификацию рынков.

Также правительство страны намерено увеличить экспорт в южные и северные регионы на 30%.

Отмечается, что власти страны намерены использовать преимущества соглашений о свободной торговле.