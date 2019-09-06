Брюссель, , 12:23 — REGNUM Молдавия обратилась к ЕС за кредитом для создания хранилища природного газа, которое помогло бы обеспечить энергетическую безопасность страны. Как передает ИА REGNUM, этот вопрос обсуждался в Брюсселе президентом Молдавии Игорем Додоном и министром экономики и инфраструктуры Вадимом Брынзаном.

Молдавия попросила срочный кредит для покупки и хранения примерно 400 млн кубометров газа. Это объема, по подсчетам властей, хватит для обеспечения потребностей Молдавии в январе-феврале 2020 года, когда республики может остаться без поставок российского газа из-за разногласий между Россией и Украиной.

На встрече с курирующим энергетику вице-председателем Еврокомиссии Марошем Шефчовичем говорили о том, что газ, поставляемый по газопроводу «Турецкий поток», может поставляться для Молдавии в реверсивном режиме и храниться на Украине.

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