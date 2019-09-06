Пекин, , 12:22 — REGNUM Китайские трейдеры все более спокойно реагируют на высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter, сообщает Bloomberg.

Так, по данным издания, волатильность китайского фондового рынка снизилась до минимального уровня с февраля 2018 года — менее 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов, уже к началу 2020 года мировая экономика может потерять около $850 млрд. из-за неопределённости торговой политики, вызванной торговой войной США и Китая.

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