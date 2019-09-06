Кострома, , 12:15 — REGNUM За пять лет в Костромской области официально документально оформлены и проверены 76% земель лесного фонда. Это более трёх тысяч гектаров зелёных массивов в 13 лесничества за области, — сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году работы по лесоустройству проводятся в Пыщугском, Антроповском и Павинском районах. Специалисты оценивают количество и качество зеленых насаждений и дают рекомендации по заготовке древесины и лесовосстановлению. Планы составляются до 2028 года.

«Проведение лесоустройства позволяет дать объективную оценку лесным ресурсам. Эта информация в дальнейшем помогает эффективно использовать спелые лесные насаждения. По результатам лесоустройства назначаются и проводятся мероприятия по уходу за лесами, лесовосстановлению, санитарно-оздоровительные мероприятия», — рассказали в департаменте лесного хозяйства области.