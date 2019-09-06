Владивосток, , 12:19 — REGNUM Предложения о компенсациях за отмену рейсов в Грузию пока не представлены правительству РФ. Над этим вопросом работает Минтранс, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов 6 сентября на полях Восточного экономического форума. Он отметил, что ранее дал соответствующие поручения, авиационная отрасль находится в сложной ситуации из-за «керосинной истории», и нанести новый по компаниям нельзя.«Понятно, что какие-то ресурсы понадобятся, но мы обсуждаем», — сказал Акимов, курирующий в правительстве транспорт и связь.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Грузией не осуществляется с 8 июля 2019 года. Минтранс ранее обещал проработать потери перевозчиков и рассмотреть вопрос о компенсациях для них.

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