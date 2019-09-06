Москва, 6 сентября 2019, 12:13 — REGNUM Арбитраж Москвы принял к производству иск Министерства обороны России к АО «ОАК — Транспортные самолёты». Известно, что спор касается неустойки по госконтракту и её сумма превышает 443 млн рублей. Слушания начнутся 7 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило в суд 30 августа 2019 года, а 2 сентября дело приняли к производству. Сумма претензий — 443 420 833,33 рубля. Подробности дела неизвестны.
На 7 ноября назначено предварительное заседание и собеседование, по итогам которых назначат дату слушаний по существу вопроса.
Напомним, АО «ОАК-Транспортные самолёты» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию. Компания работает в сфере управление проектами производства и поставками рамповых транспортных самолетов для военно-транспортной и гражданской авиации.