Уфа, , 12:17 — REGNUM Лазерный хирургический комплекс поступил в республиканский клинический онкологический диспансер Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам сотрудников диспансера, это оборудование уникально. Оно «позволяет обеспечить широкий спектр воздействий на биоткань: от хирургической обработки и санации ран до резекции, электролечения и выпаривания нужного участка».

По их словам, лазер действует максимально точно и деликатно, что приводит к быстрому восстановлению и реабилитации пациентов после процедур.

Благодаря применению новой установки «CO2 лазер» сократится объем необходимой анестезии. Кроме этого при лечении отсутствует кровотечение. А после операции не будет отеков и осложнений, при этом послеоперационные боли уменьшатся.

Напомним, что оснащение онкологического диспансера Башкирии проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».